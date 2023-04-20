В Челябинской области уже выявлено шесть случаев кори

Южноуральцев призывают привиться от кори Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает южноуральцев привиться от кори. В настоящий момент в регионе подтверждено уже шесть случаев заболевания.

— В 2023 году отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори в ряде регионов РФ, а также в странах ближнего зарубежья (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). В Челябинской области в текущем году зарегистрировано шесть случаев подтвержденного диагноза корь, — уточнили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, на прошлой неделе в регионе было подтверждено два случая кори. Болезнью заразились медработник и двухлетний ребенок. Сейчас они находятся под наблюдением врачей и проходят лечение.

Главный детский инфекционист региона Рафия Бабик ранее рассказывала, что за последние десять лет на Южном Урале произошли две вспышки кори – в 2011 и в 2018 годах. В обоих случаях вирус подхватывали дети. В 2011 году сначала заболела мама новорожденной девочки, а после нее уже сам ребенок. Врачи приложили немало усилий, чтобы спасти их. В 2018 году корь сначала «завезли», а потом и «увезли» из региона. Пятилетняя девочка подхватила вирус, находясь в самолете.