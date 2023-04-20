Челябинский облсуд подтвердил законность ликвидации контрольно-счетной палаты Миасса

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Челябинский областной суд признал законным решение депутатов Миасса о ликвидации контрольно-счетной палаты города. Финансовый контроль муниципалитета продолжит осуществлять КСП региона.

Оспорить решение через суд пыталась председатель миасского отделения партии «Яблоко» Валентина Комкова. В качестве заинтересованных сторон привлекли управление министерства юстиции по Челябинской области, КСП региона и ликвидационную комиссию. Позицию собрания депутатов представляла начальник юридического отдела Вера Осипова. В ходе рассмотрения иска облсуд отказал истцу в удовлетворении ее требований.

Напомним, решение о ликвидации контрольно-счетной палаты Миасса было принято осенью прошлого года. В горсобрании пришли к выводу, что передача полномочий КСП региона повысит уровень внешнего финансового контроля.