Во время полицейских рейдов в Челябинске задержали почти 400 нелегальных мигрантов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске завершились рейды по выявлению нелегальных мигрантов. За два дня проверок полицейские совместно с Росгвардией задержали более 370 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Все доставленные граждане дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. В отношении почти 100 человек составлены административные протоколы за нарушение режима и правил пребывания в РФ, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, незаконные осуществление трудовой деятельности и привлечение к труду, — уточнили в ведомстве.

Также были выявлены преступления в сфере миграционного законодательства, по обстоятельствам совершения которых полицейские возбудили уголовные дела. Кроме того, после судебных разбирательств было принято решение о выдворении 20 задержанных за пределы страны.

В полиции отметили, что работа по выявлению нарушителей миграционного законодательства будет продолжена на регулярной основе. Южноуральцев, располагающих сведениями о фактах нарушения правопорядка иностранцами, просят сообщать информацию в органы внутренних дел.