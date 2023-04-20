В Челябинске к концу лета откроется комплексный реабилитационный центр для участников СВО

В центре будут оказывать социальную, юридическую и психологическую помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участники СВО в Челябинской области смогут обратиться в комплексный реабилитационный центр. Задние площадью 4 тысячи квадратных метров уже построено на улице Университетской набережной и начнет работу к концу лета. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

— Создан Президентский фонд, и там будут кураторы, которые будут взаимодействовать, — сказал Алексей Текслер. — Человек сможет получить все консультации, если нужно, протезирование. Будет оказана социальная, юридическая, психологическая помощь. Это все по принципу "одного окна".

Помимо консультаций в центре будет коворкинг и другие необходимые пространства.