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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 3:32

Два человека пострадали в лобовом ДТП под Челябинском

Передние части машин от удара сплющились
Елена КОЛЧИНА
Фото: УГИБДД по Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Легковые машины лоб в лоб столкнулись в Сосновском районе. Авария произошла 20 апреля на дороге Шершни-Северный-Западный.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 42-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris выехала на встречную полосу. Там она врезалась в LADA Largus, которой управлял 59-летний мужчина.

Попытаться уйти от столкновения водители не успели, машины врезались друг в друга практически прицельно. Передние части обоих автомобилей сильно смялись.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Травмы разной степени тяжести получили оба попавших в аварию. Водителя. Мужчину и женщину с места ДТП увезли в больницу.

Напомним, в Копейске водитель сбил подростка на тротуаре и уехал с места ДТП.