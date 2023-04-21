Два человека пострадали в лобовом ДТП под Челябинском

Фото: УГИБДД по Челябинской области
Легковые машины лоб в лоб столкнулись в Сосновском районе. Авария произошла 20 апреля на дороге Шершни-Северный-Западный.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 42-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris выехала на встречную полосу. Там она врезалась в LADA Largus, которой управлял 59-летний мужчина.
Попытаться уйти от столкновения водители не успели, машины врезались друг в друга практически прицельно. Передние части обоих автомобилей сильно смялись.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Травмы разной степени тяжести получили оба попавших в аварию. Водителя. Мужчину и женщину с места ДТП увезли в больницу.
Напомним, в Копейске водитель сбил подростка на тротуаре и уехал с места ДТП.