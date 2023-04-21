Экс-участник «Дома-2» Альфред Джавадов не смог выйти из СИЗО в Челябинске

Альфред Джавадов. Фото: соцсети

В Челябинске отказались выпускать из СИЗО бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова. Решение об этом принял областной суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, адвокат обжаловал постановление, по которому срок ареста Джавадова продлили до 17 июня. Защитник просил назначить своему клиенту более мягкую меру пресечения, которая не была бы связана с изоляцией от общества. Но суд не счел доводы адвоката достаточно убедительными.

Напомним, Альфреда Джавадова задержали в конце прошлого ода. Его обвиняют в хулиганстве и мошенничестве.

Незадолго до задержания бывший участник телешоу и блогер посетил ресторан, поссорился там с другим гостем и выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

Сообщалось также, что Альфред Джавадов заставил сотрудников еще одного ресторана отдать ему 30 тыс. рублей, так как он обнаружил в заведении нарушения.

Альфред Джавадов — уроженец Сатки. В шоу «Дом-2» он поучаствовал в 19 лет, карьера в телепроекте была очень недолгой. Позже он завел телеграм-канал, посещал челябинские клубы и бары, снимал свои походы на видео и обвинял сотрудниц в проституции.