«Водители празднуют Ураза-байрам»: челябинцы опоздали на работу из-за отсутствия маршруток

Многие безуспешно прождали маршрутку сегодня утром

Сегодня, 21 апреля, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. В связи с этим многие водители маршруток в Челябинске решили не выходить на работу. Горожане пожаловались, что опоздали на работу из-за того, что слишком долго ожидали транспорт на остановке.

— Я уже 15 минут стою на остановке, потому что из-за Ураза-байрама нет ни одной маршрутки. Каждый год повторяется одно и тоже. В свой главный мусульманский праздник водители не выходят работать, — пожаловался КП-Челябинск горожанин Михаил.

Через 20 минут ожидания Михаил все же увидел маршрутку. Но и та была забита под завязку. Ценник на такси сегодня утром, кстати, тоже взлетел.

Приехавшие маршрутки были ожидаемо переполнены

Такая ситуация повторяется из года в год. Перевозчикам грозят штрафными санкциями, но многие водители все равно позволяют себе не выходить на работу и оставлять горожан без транспорта.