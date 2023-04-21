Из Челябинска запустят новый авиарейс в Москву

Полеты начнут в середине мая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 15 мая авиакомпания «Азимут» начнет полеты между Челябинском и Москвой. Самолеты станут приземляться в столичном аэропорту Внуково (сейчас из Челябинска можно улететь только в Шереметьево или Домодедово).

Полеты планируют проводить по понедельникам, вторникам, средам и субботам.

В понедельник и субботу самолеты будут отправляться из Челябинска в 6:00 по местному времени, по вторникам и средам в 4:40.

Обратно в Челябинск воздушные суда полетят в 0:20 по московскому времени в субботу и понедельник и в 23:15 по вторникам и средам.

— Билеты доступны от 3980 рублей, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, из Челябинска могут открыть авиарейс в столицу Монголии.