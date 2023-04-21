В Челябинске трамвай №18 перестанет ездить вглубь Ленинского района

Пассажирам придется добираться до нужных остановок с пересадкой Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с понедельника 24 апреля изменится маршрут трамвая №18 «Чистопольская-ЧМК». Об этом предупредили в «ЧелГЭТ».

Причина перемен — ремонт трамвайных путей на улице Машиностроителей. До окончания работ трамвай №18 будет двигаться по схеме «ЧМК- улица Горького – улица Харлова».

Челябинцам, которым нужно добраться до более удаленных остановок в Ленинском районе, советуют на остановке «Харлова» пересаживаться на трамваи №12 и №22.

Напомним, участок трамвайных путей на улице Машиностроителей закрыли до 15 мая. Из-за ремонта трамвай №18 уже курсировал по альтернативному маршруту в прошлые выходные.

В Ленинском районе ранее ввели реверсивное движение трамваев.