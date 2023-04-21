В Челябинске трамвай №18 перестанет ездить вглубь Ленинского района

Пассажирам придется добираться до нужных остановок с пересадкой
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске с понедельника 24 апреля изменится маршрут трамвая №18 «Чистопольская-ЧМК». Об этом предупредили в «ЧелГЭТ».
Причина перемен — ремонт трамвайных путей на улице Машиностроителей. До окончания работ трамвай №18 будет двигаться по схеме «ЧМК- улица Горького – улица Харлова».
Челябинцам, которым нужно добраться до более удаленных остановок в Ленинском районе, советуют на остановке «Харлова» пересаживаться на трамваи №12 и №22.
Напомним, участок трамвайных путей на улице Машиностроителей закрыли до 15 мая. Из-за ремонта трамвай №18 уже курсировал по альтернативному маршруту в прошлые выходные.
В Ленинском районе ранее ввели реверсивное движение трамваев.