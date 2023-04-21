Вековой юбилей: «Соцгород» поздравил со столетием жительницу Челябинска

Фото: "Соцгород"

В день рождения в гостях у ветерана побывали представители КТОСа, депутат Центрального района Елена Вахтина, а также представители общественного движения «Соцгород». Директор «Соцгорода» Олеся Пашанина вручила юбилярше фирменный торт и подарок от лидера движения, экс-депутата Госдумы Андрея Барышева.

Биография Елены Герасимовны Меньшиковой заслуживает особого внимания, ведь она прошла непростой жизненный путь, воевала на фронте в годы Великой Отечественной войны, пережила немало трудностей, но сохранила оптимизм и жизнелюбие. Елена Герасимовна родилась в 1923 году на Украине. В 1939 году ее отец уехал с семьей на Дальний Восток, где работал директором совхоза и был главным агрономом на станции Манзовка.

На фронт пошла по призыву военкомата и была направлена на курсы шоферов. С июня 1943 по июль 1945 служила в рядах Красной Армии, работала в мастерских по ремонту автомобилей пограничного округа на Дальнем Востоке, также служила связистом в 107-м полку войск НКВД в Черниговке, который охранял железнодорожные мосты и военный гарнизон.

В 1945 году Елена Герасимовна вышла замуж за военного и осталась на Дальнем Востоке. Позже семья Меншиковых с двумя дочерьми переехала из Уссурийска в Биробиджан, а оттуда в Свердловск. Дальше были Курган и Челябинск.

Здесь Елена Герасимовна пошла работать в строительную сферу, где сделала успешную карьеру. Начинала с должности секретаря в одной из организаций и доросла до начальника отдела по выпуску готовой продукции в крупном строительном тресте. Ветеран войны и труда Елена Герасимовна Меншикова имеет фронтовые награды, среди которых особое место занимает медаль за Победу над Германией.

Родные гордятся своей легендарной родственницей, которую не сломили ни война, ни жизненные трудности и невзгоды. И в юбилейный день «Соцгород» присоединяется ко всем поздравлениям и желаем Елене Герасимовне здоровья, радости, бодрости духа и мирного неба над головой.