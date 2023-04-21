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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 7:49

В Челябинске посетители сауны избили девушку-администратора

Клиенты не хотели оплачивать свой визит
Елена КОЛЧИНА
Фото: ВАРЯГ технологии безопасности/vk.com

Фото: ВАРЯГ технологии безопасности/vk.com

Двое челябинцев напали на сотрудницу сауны. Инцидент произошел 20 апреля в заведении на улице Энергетиков.

Мужчины отказались оплачивать посещение сауны и начали скандалить. Один из дебоширов избил девушку-администратора. Пострадавшей пришлось покинуть собственное место работы, но она сумела вызвать охрану.

Приехавших сотрудников группы быстрого реагирования девушка встретила в слезах и с залитым кровью лицом. Охранники быстро скрутили агрессоров, а затем сдали на руки полицейским.

— Руководство сауны подсчитывает нанесенный ущерб, — рассказали в охранном предприятии «Варяг».

Ранее в Челябинской области пациент пригрозил расправой хирургу после отказа принимать его без талона.