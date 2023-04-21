В минсельхозе региона на круглом столе обсудили возможность доработки нормативной базы в работе с животными без владельцев

В министерстве сельского хозяйства региона прошёл круглый стол с представителями зоозащитных организаций, на котором обсудили ситуацию с применением регионального законодательства. В работе с животными без владельцев решено усилить взаимодействие региональных и муниципальных органов власти с зооволонтёрами и частными приютами.

В обсуждении вопросов круглого стола активное участие приняли:

- директор приюта для животных «Орлёнок» (Златоуст) Любовь Верниковская,

- председатель «Нашего дома» и частного приюта для животных Полина Прийменко,

- исполнительный директор фонда зоозащиты «Спаси меня» Екатерина Карпенко,

- представители центра временного содержания и реабилитации животных «Шанс» Ирина Кривобокова и Светлана Григорьева.

Как отметили представители зоозащитных организаций, неоднозначное токование нормативных актов как со стороны граждан, так и со стороны организаций, которые сталкиваются по роду своей деятельности с безнадзорными животными, могут привести к нежелательным последствиям и затрудняют понимание процессов, происходящих в этой сфере.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Евгения Литвинова, даже добросовестная работа и исполнение полномочий в части обращения с животными без владельцев в муниципалитетах не всегда являются гарантией безопасности граждан. В первую очередь, детей.

Он подчеркнул, что Челябинская область - единственная в УрФО пошла по пути строительства межмуниципальных государственных приютов для животных, которые на сегодня выполняют значительную долю работы: в них отловленных собак вакцинируют, стерилизуют, чипируют. Агрессивных животных из приютов не выпускают, они остаются там на дожитие.

Более того, по мнению Евгения Литвинова, сегодня нужно сделать всё возможное, чтобы и частные приюты оставались полноправными участниками этой работы. Сегодня в них содержится около 4 700 животных единовременно. В 2022 году они приняли по системе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) почти 3 000 собак и кошек, а в целом по области через государственные и частные приюты прошло более 5 700 животных.

Сегодня в Госдуме обсуждается законопроект, которым предлагается дать больше полномочий субъектам РФ в работе по регулированию численности животных без владельцев. По мнению министерства, при введении каких-то новых мер также необходимо учесть мнение общественности, включая мнение руководства муниципальных образований и зоозащитников. Первый заместитель министра поддержал идею создания рабочей группы на базе общественной палаты региона, которая станет площадкой для обсуждения всех нововведений в этой сфере.

На сегодняшний день помимо федеральных и областных законов в регионе начали действовать нормативные приказы минсельхоза, которые как документы имеют силу закона. Они принимались в развитие федеральных нормативных актов с учётом мнения муниципалитетов, а также прошли экспертизу в прокуратуре Челябинской области. Тем не менее, зоозащитники высказали ряд вопросов относительно толкования этих документов, которые, по их мнению, могут негативно повлиять на практику работы.

Речь идёт о приказе министерства, которым утверждён порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан на территории Челябинской области. Этот приказ принят в соответствии с методическими рекомендациями правительства РФ и направлен также на профилактику жестокого обращения по отношению к животным.

Министерство согласилось провести доработку документа с учётом мнения зоозащитников, чтобы толкование его положений было понятным и однозначным для большинства и не вызывало разночтений в практике работы различных организаций. Это касается недопущения прикорма животных без владельцев в местах общего пользования на территории населённых пунктов.

Эта мера была введена министерством как профилактическая, чтобы донести до граждан потенциальную опасность данных действий. Потому что если приученная получать в одном месте корм собака однажды не найдет его, то она начнет его «требовать», проявлять агрессию.

Министерство просит не прикармливать собак вблизи школ и больниц, магазинов, детских площадок, в скверах и парках, там, где есть большое скопление людей. При этом действия данного приказа никак не ограничивает деятельность зоозащитников, которые оказывают помощь животным, оказавшимся на улице по вине нерадивых владельцев.