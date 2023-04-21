Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 10:16

В Челябинской области взрыв, при котором сильно пострадали два шахтера, обернулся уголовным делом

Инцидент произошел на предприятии в Пласте
Елена КОЛЧИНА
Следователи пытаются определить, кто виноват в ЧП

Следователи пытаются определить, кто виноват в ЧП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области расследуют причины взрыва, случившегося в шахте в окрестностях Пласта. При происшествии множество травм получили двое рабочих. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, по неосторожности повлекшем причинении тяжкого вреда здоровью.

— Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных лиц, — сообщил старший помощник руководителя регионального СУ Следственного комитета Владимир Шишков.

Напомним, двое шахтеров пострадали в начале марта, когда трудились на 800-метровой глубине. По словам мужчине, взрывчатка по какой-то причине сработала раньше времени. Рабочих отбросило взрывной волной и посекло осколками, но, к счастью, не завалило породой. Они сумели подняться на поверхность.

Оба рабочих сильно пострадали. В длинном перечне их травм перелом основания черепа, контузия и ушиб головного мозга. Один из шахтеров теперь видит только цвета и приблизительные очертания предметов, а второй очень плохо слышит.

Ранее медики поделились подробностями сложной операции: они рассказали, как 6 часов подряд доставали осколки из глаза одного из пластовчан.