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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:49

Ветераны в Челябинской области получит 20 тысяч рублей в качестве единовременной помощи

Решение в канун Дня Победы принял губернатор Алексей Текслер
Ольга ЩАПИНА
В этом году ветераны получат денежную помощь.

В этом году ветераны получат денежную помощь.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о единовременной выплате ветеранам. 20 тысяч будет доставлено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам и бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей.

О новой выплате глава региона заявил на заседании оргкомитета к празднованию Дня Победы. Поддержку получат 739 человек, при этом им даже не придется писать заявление, деньги придут автоматически.

— Прошу подключиться соцслужбы, волонтеров для оказания помощи, чтобы достойно поздравить наших земляков, — обратился к своим коллегам Алексей Текслер.

Также в Челябинской области объявлена акция «Дойти до каждого ветерана», в ходе которой жители получают социальное обслуживание на дому или услуги сиделок в зависимости от потребности.

Помимо единовременной выплаты ветераны ВОВ имеют право в Челябинской области на помощь в ремонте квартиры или дома (от 40 до 66 тысяч рублей), компенсацию на подведение газа (100 тысяч рублей) и капитальный ремонт жилья (107 тысяч рублей).