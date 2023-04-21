Ветераны в Челябинской области получит 20 тысяч рублей в качестве единовременной помощи

В этом году ветераны получат денежную помощь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о единовременной выплате ветеранам. 20 тысяч будет доставлено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам и бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей.

О новой выплате глава региона заявил на заседании оргкомитета к празднованию Дня Победы. Поддержку получат 739 человек, при этом им даже не придется писать заявление, деньги придут автоматически.

— Прошу подключиться соцслужбы, волонтеров для оказания помощи, чтобы достойно поздравить наших земляков, — обратился к своим коллегам Алексей Текслер.

Также в Челябинской области объявлена акция «Дойти до каждого ветерана», в ходе которой жители получают социальное обслуживание на дому или услуги сиделок в зависимости от потребности.

Помимо единовременной выплаты ветераны ВОВ имеют право в Челябинской области на помощь в ремонте квартиры или дома (от 40 до 66 тысяч рублей), компенсацию на подведение газа (100 тысяч рублей) и капитальный ремонт жилья (107 тысяч рублей).