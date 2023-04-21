В Чурилово расширили сеть домашнего интернета и ТВ еще для 4 тысяч семей

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МТС расширила фиксированную сеть в Челябинске и открыла доступ к высокоскоростному домашнему интернету и телевидению еще для 4 тысяч южноуральских семей, проживающих в Чурилово. Еще больше жителей микрорайона смогут пользоваться сервисами экосистемы МТС и ежемесячно экономить до 40%.

Провайдер расширил в микрорайоне Чурилово покрытие фиксированной сети, благодаря чему жители домов по улицам Зальцмана, Сергея Герасимова, Трашутина, Эльтонская 1-я и 2-я смогут с комфортом выходить в интернет на скорости до 500 Мбит/с и пользоваться IP-телевидением. Высокие скорости позволяют выходить в интернета с большего количества устройств или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время. Также челябинцы смогут экономить, объединяя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр.

«Мы постоянно работаем над развитием инфраструктуры в Челябинской области и «прокачиваем» связь, чтобы жители региона с комфортом пользовались любимыми сервисами, цифровыми технологиями и преимуществами экосистемы МТС. В Чурилово к нашей фиксированной сети уже подключено более 80 домов, при этом мы продолжаем расширять инфраструктуру в микрорайоне, а также «заводим» высокоскоростной домашний интернет в другие районы Челябинска и поэтапно увеличиваем скорости домашнего интернета там, где он давно есть», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее в этом году компания расширила покрытие фиксированной сети в Челябинске и обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 500 Мбит/с и IP-телевидение МТС еще 10 тысяч южноуральских семей, проживающих в ЖК «Чурилово Lake city» и «Эво парк». Пользователи домашних сервисов МТС также получили возможность объединять эти услуги с мобильной связью в единые пакеты и экономить.