С двух челябинских рынков в полицию увезли 30 мигрантов

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В Челябинске продолжаются рейды по местам работы и проживания иностранцев. По данным КП-Челябинск, 21 апреля сотрудники полицейского управления по вопросам миграции и ОМОН наведались на рынок у «Юрюзани» на проспекте Победы и рынок «Северный луч». Оттуда в отделения полиции увезли около 30 человек.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что в Челябинской области продолжается плановая операция «Нелегальный мигрант».

— Полицейские выявляют нарушителей миграционного законодательства, — заявили в ГУ МВД. — Рейды будут продолжены на регулярной основе. Всех нарушителей привлекут к установленной законодательством ответственности.

Ранее в Челябинске задержали 370 человек, работавших незаконно, нарушивших правила пребывания в России или предоставивших неверные данные при постановке на миграционный учет.