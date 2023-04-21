Весеннее очищение в цифрах: откуда больше всего вывозят листвы?

Фото: ЦКС

Работы по вывозу листвы и веток, собранных во дворах многоквартирного жилого фонда, идут полным ходом. С начала периода сезонной уборки подрядчики Центра коммунального сервиса вывезли почти 60 тысяч мешков с уличным сметом из муниципалитетов, входящих в состав Челябинского кластера.

Больше всего отходов вывезено с территории Челябинска — почти 55 тысяч мешков. При этом ситуация в районах областного центра отличается. Специалисты ЦКС составили рейтинг муниципальных территорий по объемам листвы, вывезенной из дворов,за период с 30 марта по 21 апреля включительно.

Рейтинг районов Челябинска с 30 марта по 21 апреля включительно

1 место - Курчатовский район, 19 182 мешков

2 место - Ленинский район, 12 828 мешков

3 место - Тракторозаводский район, 7964 мешков

4 место - Центральный район, 5094 мешков

5 место – Металлургический район, 4600 мешков

6 место - Советский район, 3518 мешков

7 место – Калининский район, 1790 мешков

Ситуация с вывозом из других муниципалитетов, входящих в состав Челябинского кластера, следующая:

- из Троицка силами подрядчиков ЦКС вывезено 1983 мешка с уличным сметом,

- из Коркино — 1357,

- из Еманжелинска — 559,

- из Красноармейского района — 250,

- из Еманжелинского района — 90.

Работы по вывозу уличного смета из дворов многоквартирного жилого фонда в ближайшее время будут усилены. В общей сложности по состоянию на 21 апреля в ЦКС поступили заявки на вывоз еще 50 тысяч мешков из муниципалитетов Челябинского кластера.

Из дворов жилого фонда южных территорий региона, которые входят в состав Магнитогорского кластера, по состоянию на 21 апреля было вывезено почти 4 300 мешков с листовой и ветками. При этом объемы листвы, вывезенной из разных районов Магнитогорска следующие: из Орджоникидзевского района подрядчики ЦКС вывезли около 1395 мешков с уличным сметом, из Правобережного — 1473, из Ленинского — 1396.

Работа по вывозу в ближайшее время продолжится. Перевозчикам отходов, с которыми работает региональный оператор, предстоит отработать поступившие заявки на вывоз еще 3000 мешков с уличным сметом из Магнитогорска.

Вывоз листвы в весенний период – дополнительная нагрузка на перевозчиков твердых коммунальных отходов, которые в период работы с сезонным мусором не останавливают обслуживание обычных мусорных площадок. Отметим, что компании ежедневно опустошают десятки тысяч контейнеров с отходами. Только из Челябинска при этом ежедневно вывозится мусор, сопоставимый по объему с десятиэтажным зданием.