В «Мегаполисе» скоро откроется термальный курорт «Лето»

Изображение: термальный комплекс "Лето"
Совсем скоро в КРК «Мегаполис» откроется уникальный термальный курорт «Лето», который разместится сразу на трех этажах развлекательного комплекса.
На крыше главная изюминка проекта – большой открытый бассейн с гидромассажем. Здесь же будут детский бассейн, pool bar, кафе, пляж, спа-комплекс, 4 бани различной тематики и иглу - домики для дружеских посиделок и праздников.
Изображение: термальный комплекс "Лето"
Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей.
А на самом нижнем уровне два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, 2 бани и 2 хаммама.
Изображение: термальный комплекс "Лето"
Изображение: термальный комплекс "Лето"
Бани комплекса отличаются как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. В проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь планируются банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным. Их посещение для гостей курорта бесплатное.
Комплекс предполагает круглогодичную работу: бассейны на крыше, всесезонные и подогреваемые.
К детям в «Лето» будет особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном будет детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром.
Не стоит забывать и про сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, гастропарком и мягким кинотеатром. Симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта представляет невероятное количество сочетаний видов отдыха под одной крышей.
Точная дата открытия будет объявлена 15 мая.
Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис»:
Челябинск, Свердловский пр., 51а;