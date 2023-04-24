В «Мегаполисе» скоро откроется термальный курорт «Лето»

Изображение: термальный комплекс "Лето"

Совсем скоро в КРК «Мегаполис» откроется уникальный термальный курорт «Лето», который разместится сразу на трех этажах развлекательного комплекса.

На крыше главная изюминка проекта – большой открытый бассейн с гидромассажем. Здесь же будут детский бассейн, pool bar, кафе, пляж, спа-комплекс, 4 бани различной тематики и иглу - домики для дружеских посиделок и праздников.

Изображение: термальный комплекс "Лето"

Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей.

А на самом нижнем уровне два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, 2 бани и 2 хаммама.

Изображение: термальный комплекс "Лето"

Изображение: термальный комплекс "Лето"

Бани комплекса отличаются как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. В проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь планируются банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным. Их посещение для гостей курорта бесплатное.

Комплекс предполагает круглогодичную работу: бассейны на крыше, всесезонные и подогреваемые.

К детям в «Лето» будет особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном будет детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром.

Не стоит забывать и про сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, гастропарком и мягким кинотеатром. Симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта представляет невероятное количество сочетаний видов отдыха под одной крышей.

Точная дата открытия будет объявлена 15 мая.

Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис»:

Челябинск, Свердловский пр., 51а;

vk.com/letotermy; летотермы.рф.