В Челябинской области полицейские задержали женщину за призывы к терроризму

В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Магнитогорске женщину за призывы к терроризму. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», она публиковала свои высказывания в социальных сетях.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области уточнили, что в отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

— Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

За призывы к терроризму женщине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.