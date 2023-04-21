В Челябинской области охранник жестко нокаутировал посетителя бара

Охранник вырубил посетителя бара. Фото: соцсети

В Миассе охранник жестко утихомирил посетителя бара, который кошмарил посетителей. Инцидент случился 20 апреля, в самый разгар рабочего дня. Как рассказывают очевидцы, мужчина пришел в бар, напился, а потом достал нож. Последний жест напугал и работников, и гостей, поэтому на место вызвали охрану.

К их приезду пьяница уже находился на улице. Но охранник решил, что миссию нужно выполнить до конца, и пошел на мужчину с кулаками. После удара по лицу тот заметно потерялся в пространстве, и тогда страж порядка уронил его на землю жесткой подножкой.

После этого посетителя бара передали в руки полиции. Теперь у людей возникли претензии и к самому охраннику. Некоторые считают, что он перестарался и слишком жестко обошелся с пьяным мужчиной.