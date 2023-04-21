Битва за «золото»: «Челбаскет» сыграет в Челябинске в «Финале четырех» чемпионата России по баскетболу

«Челбаскет» в Финале четырех сыграет в Челябинске 29 и 30 апреля. Фото БК «Челбаскет»

Финальный этап чемпионата страны по баскетболу в Высшей лиге пройдет в Челябинске. Об этом стало известно после решения Российской федерации баскетбола. Прежде планировалось, что игры «Финала четырех» состоятся в Магнитогорске. Но Магнитка за выход в финал по сумме двух матчей уступила ставропольскому «Южному слону», и потому местом проведения был выбран Челябинск.

Напомним, что БК «Челбаскет» стал победителем регулярного чемпионата России в Высшей лиге и успешно прошел стадию ¼ финала, переиграв «Чебоксарских ястребов».

В пресс-службе БК «Челбаскет» сообщили, что матчи за победу в «Финале четырех» Высшей лиги пройдут 29 и 30 апреля в челябинском ДС «Юность».

В «Финале четырех» выступят: «Челбаскет» (Челябинская область), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Нефтехимик» (Тобольск) и «Южный Слон» (Ставрополь).

Расписание

29 апреля. Полуфиналы

16.30 «Челбаскет» — «Нефтехимик»

19.30 «БАРС-РГЭУ» — «Южный слон»

Вход свободный

30 апреля. Финальный день

Билет действуют на оба матча – купить билет

16.30 Матч за 3-е место

19.30 Матч за 1-е место

Для детей до 14 лет действует скидка 50% по промокоду «Челбаскет».

Часть средств от продажи билетов будет направлена на расширение возможностей Спортивной школы №8 города Челябинска, а также поддержку баскетбольных ветеранских команд.