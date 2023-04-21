На выходных в Челябинской области ожидаются дожди с грозами

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие выходные в Челябинской области будет пасмурная погода. Дожди ожидаются не только ночью, но и днем. Об этом сообщает челябинский Гидрометцентр.

Ночью в субботу, 22 апреля, столбик термометра покажет +1, +6 °C, в низинах температура дойдет до -6 °C. В первой половине суток прогнозируются дожди с туманами, во второй – дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +11, +16 °C, в горах и низинах до +7 °C. Также ожидается порывистый ветер со скоростью 18 м/c.

В воскресенье, 23 апреля, дожди прогнозируются на протяжении всех суток. Ночью температура воздуха составит +1, +6 °C, днем столбик термометра поднимется до +13, +18 °C.

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