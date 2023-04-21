В Челябинской области задержали семейную пару за воровство металла на кладбище

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские в Кусе задержали семейную пару, которая воровала металлические оградки с могил на кладбище. Украденное мужчина и женщина сдавали на металлолом. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Заявление в полицию написала одна из жительниц Кусы. Она сообщила, что могилу ее родственников разгромили неизвестные. Кроме того, была украдена металлическая оградка.

Полицейские нашли подозреваемых по горячим следам. Ими оказались 53-летний мужчина и 52-летняя женщина. К слову, последняя ранее уже была судима за воровство.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о краже. Супругам грозит до пяти лет лишения свободы.

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