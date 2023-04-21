Завод немецкой компании Henkel в Челябинской области выкупят российские инвесторы

Немецкая компания в скором времени покинет российский рынок. Фото: официальный сайт Henkel

Немецкая компания Henkel, которая производит товары бытовой химии, договорилась о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. Соглашение между сторонами уже было подписано. После завершения сделки немецкая компания окончательно покинет рынок РФ.

Всего в России насчитывается 11 заводов Henkel. Один из них находится в Челябинской области, а именно в поселке Роза. Там базируется предприятие по производству сухих строительных смесей Ceresit.

Все активы немецкой компании продадут за 54 млрд рублей. Продажа бизнеса уже одобрена государственными органами. Новыми владельцами после завершения сделки станут компании Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group. У всех них имеется опыт работы на западных рынках.

Напомним, Henkel производит моющие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемолюкс», Vernel, Schwarzkopf, Syoss, Fa, клей «Момент» и многие другие известные в стране товары. Известно, что новые владельцы смогут продолжать выпуск продукции под привычными брендами.

Ранее французская группа компаний ADEO, которая владеет магазинами Leroy Merlin, объявила об уходе с российского рынка. Торговые точки во всех городах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске, планируется передать местному менеджменту.

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