Водитель маршрутки в Челябинске поднял настроение пассажирам своим пением

Пассажиры засняли мужчину на видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске по улицам разъезжает маршрутка, водитель которой поет песни для пассажиров. Горожане засняли мужчину на видео и выложили фрагмент его выступления в соцсетях.

— В пятницу нам посчастливилось сесть на маршрутку №40. Мало того, что там сиденья в чехлах цвета Гены крокодила, еще и водитель года! Песни пел, с пятницей поздравил, хороших выходных пожелал, — рассказала челябинка, опубликовавшая ролик.

Пользователи соцсетей отмечают, что им тоже доводилось ездить с этим водителем маршрутки. Его выступление в шутку оценили на 10 баллов из 10.

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