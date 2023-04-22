Водитель маршрутки в Челябинске поднял настроение пассажирам своим пением

Пассажиры засняли мужчину на видео
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске по улицам разъезжает маршрутка, водитель которой поет песни для пассажиров. Горожане засняли мужчину на видео и выложили фрагмент его выступления в соцсетях.
— В пятницу нам посчастливилось сесть на маршрутку №40. Мало того, что там сиденья в чехлах цвета Гены крокодила, еще и водитель года! Песни пел, с пятницей поздравил, хороших выходных пожелал, — рассказала челябинка, опубликовавшая ролик.
Пользователи соцсетей отмечают, что им тоже доводилось ездить с этим водителем маршрутки. Его выступление в шутку оценили на 10 баллов из 10.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.