В Челябинске во время пожара в многоэтажке эвакуировали 12 человек

Пожар произошел вечером. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / Vk.com

В Челябинске загорелась квартира в шестиэтажном доме на шоссе Металлургов, 29. Инцидент произошел вечером 21 апреля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

— На месте пожара работали две автоцистерны и автолестницы. Из подъезда эвакуированы 12 человек, в том числе шесть детей, — уточнили в МЧС.

Пострадавших нет. В ходе пожара огнем были повреждены мебель и газовая плита. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.