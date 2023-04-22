Железнодорожную станцию Златоуста обесточили из-за повреждения контактных сетей

Фото: Центральное МСУТ СКР

На станции Златоуст в Челябинской области в субботу, 22 апреля, грузовой поезд повредил контактные сети. Сейчас на месте инцидента работают транспортные следователи и прокуроры. Из-за происшествия вся станция оказались обесточена. Об этом сообщили в центральном межрегиональном СУ СКР на транспорте.

— По предварительным данным, на станции Златоуст токоприемником грузового поезда 2110 повреждены контактные сети. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что движение на железной дороге осуществляется с помощью тепловозов. Сейчас проводится проверка. Последствия инцидента уже устраняются.

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