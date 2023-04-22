В Магнитогорске полицейские задержали двух поджигателей кафе

Задержанные ранее были судимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске полицейские задержали двух мужчин за попытку поджечь кафе в Ленинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило вечером. Следственно-оперативная группа прибыла на место спустя несколько минут. Злоумышленники оставили после себя улики. Кроме того, поджигателей видели жители близлежащих домов и работники кафе.

— В результате комплекса мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Совместно с коллегами из регионального управления Росгвардии они были задержаны и доставлены в отдел полиции, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Поджигателями оказались двое мужчин 24 и 37 лет. Они нигде не работают и ранее уже были судимы. В отношении них возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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