Из России выдворят 36 мигрантов после полицейских рейдов в Челябинской области

За три дня проверок в отделы полиции доставили свыше 400 человек Фото: Вадим АРХИПОВ

В Челябинской области завершились рейды по местам работы и проживания иностранцев. Полицейские совместно с Росгвардией проверяли рынки, стройплощадки, гостиницы, овощебазы и маршрутки. Операция «Нелегальный мигрант» длилась три дня – с 19 по 21 апреля. За это время в отделы полиции доставили более 400 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе рейдов задокументировано 340 нарушений миграционного законодательства, также наложено штрафов на общую сумму порядка 700 тысяч рублей. Кроме того, было пресечено 35 преступлений в сфере миграции.

— Выявлены факты предоставления иностранными гражданами аттестатов о среднем образовании с признаками подделки, а также незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, сменившим свои установочные данные. Кроме того, выявлены факты заключения фиктивных трудовых договоров с гражданами ближнего зарубежья без фактического осуществления последними трудовой деятельности, — уточнили в ведомстве.

В ходе дальнейших разбирательств судами принято решение о выдворении 36 иностранцев за пределы России, 28 из которых вывезут в принудительном порядке. В отношении 25 мигрантов вынесены решения о запрете на въезд в РФ.

В полиции отметили, что работа по выявлению нарушителей миграционного законодательства будет продолжена на регулярной основе. Южноуральцев, располагающих сведениями о фактах нарушения правопорядка иностранцами, просят сообщать информацию в органы внутренних дел.

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