Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил доложить о ДТП с маршруткой в Челябинске

Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

ДТП с маршруткой, в котором пострадали 6 человек, заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить об установленных обстоятельствах аварии.

Серьезное ДТП произошла утром 22 апреля. На северо-западе Челябинска маршрутка врезалась в легковой автомобиль и перевернулась. Помощь медиков понадобилась шести пассажирам общественного транспорта.

Следственный комитет Челябинской области организовал доследственную проверку из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Напомним, ДТП произошло на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. За рулем маршрутки был 31-летний водитель, а автомобилем Mitsubishi управлял 37-летний мужчина. Момент аварии попал на видео.

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