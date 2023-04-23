Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил доложить о ДТП с маршруткой в Челябинске

Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска
ДТП с маршруткой, в котором пострадали 6 человек, заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить об установленных обстоятельствах аварии.
Серьезное ДТП произошла утром 22 апреля. На северо-западе Челябинска маршрутка врезалась в легковой автомобиль и перевернулась. Помощь медиков понадобилась шести пассажирам общественного транспорта.
Следственный комитет Челябинской области организовал доследственную проверку из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Напомним, ДТП произошло на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. За рулем маршрутки был 31-летний водитель, а автомобилем Mitsubishi управлял 37-летний мужчина. Момент аварии попал на видео.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.