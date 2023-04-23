Рабочие повредили корни у целой аллеи канадских кленов в парке «Плодушка». Что говорят в администрации?

Корни теперь "выглядывают" в траншею. Фото: Мария Григорьева

Челябинцы переживают за судьбу канадских кленок в парке «Плодушка» в Ленинском районе. Жизнь главного украшения парка оказалась под угрозой, уверены неравнодушные южноуральцы.

– Роют траншею в метре от канадских кленов. Голову не включают и портят шикарные деревья. Повреждено множество корней, – негодует в сообществе «Текслер, помоги» Мария Григорьева.

На фото видно, что часть корней теперь «выходит» в траншею, а не находится в земле. Но в администрации района уверены, что все под контролем.

– Проводятся работы по устройству детского ядра в парке. Прокладываются траншеи под коммуникации, в данном случае под освещение. Работы проводятся максимально аккуратно специализированной техникой, – сообщил КП-Челябинск глава Ленинского района Александр Орел.

Работы проводят специальной техникой. Фото: Александр Орел.

Остается только надеяться, что корневая система кленов пострадает не сильно.

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