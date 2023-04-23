Челябинец может отправиться в тюрьму за хранение более тысячи бутылок нелегального алкоголя и 7 тысяч пачек сигарет

Сотрудники полиции изъяли товаров на миллион рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске из незаконного оборота изъяли более тысячи бутылок алкоголя и семи тысяч пасек сигарет. Нелегальный товар на складе в Советском районе обнаружили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Крепкий алкоголь и сигареты 50-летний мужчина планировал продавать. Стоимость изъятых продуктов превысила миллион рублей.

– Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За хранение немаркированной продукции в особо крупном размере челябинцу грозит штраф до 800 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

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