Мужчина выкинул свою знакомую из окна многоэтажки в Челябинской области

Мужчина выкинул свою знакомую из окна второго этажа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прошлой ночью 23-летний житель Магнитогорска выкинул из окна многоэтажки свою знакомую. Из-за падения со второго этажа женщина получила серьезные травмы.

– Пострадавшая с компрессионным переломом поясничного отдела была доставлена в травмпункт в первом часу ночи 22 апреля, – сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

Подозреваемый ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Мы отправили запрос в Следственный комитет по Челябинской области. Он будет опубликован.

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