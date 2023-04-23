Мужчина выкинул свою знакомую из окна многоэтажки в Челябинской области

Мужчина выкинул свою знакомую из окна второго этажа.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Прошлой ночью 23-летний житель Магнитогорска выкинул из окна многоэтажки свою знакомую. Из-за падения со второго этажа женщина получила серьезные травмы.
– Пострадавшая с компрессионным переломом поясничного отдела была доставлена в травмпункт в первом часу ночи 22 апреля, – сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.
Подозреваемый ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Мы отправили запрос в Следственный комитет по Челябинской области. Он будет опубликован.
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