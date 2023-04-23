Движение через путепровод на Свердловском тракте частично ограничат до 20 июня

Из-за дорожных работ частично ограничат движение
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ночью с 23 на 24 апреля начнут ремонтировать путепровод на Свердловском тракте в районе улицы Черкасской. Из-за этого сторону выезда из города частично ограничат движение.
До 20 июня планируют срезать старый и положить новый асфальт, а также нанести разметку. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В администрации Челябинска попросили водителей быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут в связи с ограничениями.
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