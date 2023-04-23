Движение через путепровод на Свердловском тракте частично ограничат до 20 июня

Из-за дорожных работ частично ограничат движение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ночью с 23 на 24 апреля начнут ремонтировать путепровод на Свердловском тракте в районе улицы Черкасской. Из-за этого сторону выезда из города частично ограничат движение.

До 20 июня планируют срезать старый и положить новый асфальт, а также нанести разметку. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В администрации Челябинска попросили водителей быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут в связи с ограничениями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.