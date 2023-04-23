Трамвай №18 в Челябинске временно изменит маршрут

После ремонта путей трамвай №18 вернется на привычный маршрут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С понедельника, 24 апреля, трамвай №18 изменит маршрут. Теперь он будет следовать от ЧМК по Горького до улицы Харлова.

После того, как завершится ремонт трамвайных путей на улице Машиностроителей, его движение возобновится до улицы Чистопольской.

А пока челябинцам предлагают ездить на трамваях №12 и №22. Они будут работать без изменений.

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