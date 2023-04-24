Челябинская художница создает спектакли для детей при помощи старого чемодана

Фото: Театр в чемодане, из личного архива Ольги Телицыной. Hornews.com

Художница из Челябинска Ольга Телицына создала собственный театр теней. Как сообщает Hornews.com, она придумывает сюжеты для спектаклей, своими руками изготавливает кукол, а необходимый для теневых спектаклей экран сделала из большого старого чемодана.

В крышке 90-летнего потертого чемодана художница вырезала прямоугольник, прикрыла получившееся отверстие оргстеклом – и вот уже чемодан «показывает» лисенка, улитку, кита и прочих персонажей.

Ольга Телицына раньше жила в Екатеринбурге и работала театральным художником. Профессиональные знания использовала после переезда в Челябинск, в клубе для мам и малышей. Туда художница ходила с собственными маленькими детьми.

Проект постепенно разросся. Теперь в арсенале Ольги Телицыной уже больше 200 кукол, она проводит мастер-классы, показывает спектакли в школах и на детских днях рождениях. А еще присоединилась к команде «больничных клоунов» и развлекает театром теней маленьких пациентов больниц.

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