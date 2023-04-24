В Челябинской области за неделю 645 человек заболели коронавирусом

Жители Челябинской области продолжают болеть коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последнюю неделю в Челябинской области зарегистрировали 645 новых случаев коронавируса — ровно на 90 меньше, чем неделей ранее. В среднем, каждый день Covid-19 диагностируют у 92 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения к 24 апреля, общее количество заболевших коронавирусом в Челябинской области за все время с начала пандемии достигло 411 844 человек.

Данные о смертности в минздраве с февраля 2023 года не раскрывают.

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