Последняя неделя апреля в Челябинской области будет теплой, но не солнечной

Небольшие дожди возможны в среду и пятницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области минимум на несколько дней установится теплая погода. Днем 24 апреля метеорологи прогнозируют до +20 градусов и переменную облачность. В северной части региона даже могут пройти небольшие дожди.

Во вторник 25 апреля, по расчетам специалистов Гидрометцентра, потеплеет до +22 градусов. Существенных осадков не будет.

Зато в среду возможны кратковременные дожди. Температура воздуха, правда, останется почти летней: +21 градус.

По предварительным прогнозам, от +19 до +22 будет до самых выходных. Лишь в субботу может повеять прохладой, а дневная температура воздуха снизится до +15.

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