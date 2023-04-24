В субботу в экстрим-парке на ЧМЗ проведут соревнования для внедорожников

29 апреля в экстрим-парк «КЕММА» в Челябинске пройдёт соревнование для полноприводных внедорожников и кроссоверов. Соревнование представляет собой микс из ралли третьей категории и джип-триала.

Главная идея соревнования - показать доступность и безопасность формата как для участников, так и для их автомобилей. Любой владелец машины с колесной формулой 4х4 может принять участие в официальных соревнованиях по автоспорту. Что важно: организаторы позаботились, чтобы внедорожная часть соревнования не причинила урона технической части автомобилей и их лакокрасочному покрытию.

Водители и их штурманы будут состязаться в умении ориентироваться по легенде в дорожной книге, подготовленной организаторами (СУ1 - дорожная часть), управлять автомобилем на умеренном бездорожье, выполняя задания на специально созданных секциях - участках внедорожного полигона (СУ2 - триальная часть).

Формат дорожной части соревнования - дороги общего пользования, относящиеся как к дорогам населенных пунктов, так и к лесным и полевым дорогам, проехать по которым нужно, уложившись в заданный норматив времени, отмечаясь на судейских пунктах контроля времени, следуя по дорожной книге, выданной организаторами. В дорожной книге будет схематично расписан весь маршрут движения от старта до финиша, с указанием направления движения, ориентирами и расстоянием между ними, а также нормой времени на прохождение маршрута.

Формат внедорожной (триальной) части соревнования – небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени 15 минут, требующие напряжения всех сил экипажа. Большое значение имеют мастерство пилота, реакция штурмана и слаженность, и взаимопонимание между этими двумя членами экипажа.

Специальные секции, на которых соревнуются участники, удобно расположены для зрителей, что позволяет им подойти максимально близко и разглядеть всю баталию во всей красе. За безопасностью будут следить организаторы, но зрителям самим не стоит забывать о том, что автомобильный спорт может быть опасен, и не стоит пренебрегать мерами предосторожности.

В соревновании принимают участие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Республики Башкортостан.

Локация расположена практически в черте города: чтобы добраться до нее, достаточно в Яндекс.Навигаторе произнести «маршрут на экстрим-парк «КЕММА»».

В экстрим-парке, как всегда, для зрителей будет организована культурная программа, развернуты точки питания, установлены туалеты, партнеры мероприятия будут проводить собственную активность со зрителями, тест-драйвы, а официальный партнёр автозавод «УРАЛ» привезёт автомобиль для трак-триала, на котором будут устроены показательные выступления.

Несмотря на большое количество гостей, организаторами предусмотрены и для них обычные приятные бытовые удобства. В зрительской зоне обустроены кафе с горячими напитками и едой, установлены туалеты, организованы большие парковки, территория обработана от клещей. Организованы площадки для работы партнеров, от которых предусмотрены призы и подарки, а от постоянного партнера – автоцентра «УАЗ! на Косарева, 6 – будет проводится внедорожный тест-драйв автомобилей УАЗ Патриот. Каждый желающий, имеющий водительское удостоверение, сможет испытать отечественный внедорожник на специально подготовленном полигоне.

На сцене будет работать профессиональный ведущий, организуя праздник как взрослых, так и детей.

Регламент и форма заявки для участия находятся на официальной странице организатора. Приезжайте в экстрим-парк «КЕММА» 29 апреля. Начало работы сцены и партнеров в 12:00, торжественное открытие соревнования в 14:00.

Возрастное ограничение - 6+.