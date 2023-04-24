Отключить отопление в Челябинске собираются 26 апреля

Страдать от жары в квартирах челябинцам предстоит еще минимум два дня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопительный сезон в Челябинске могут закончить уже в среду 26 апреля. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Он уточнил, что по правилам отопление отключают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8 градусов.

— С пятницы прошлой недели фиксируем установившуюся среднесуточную температуру выше +8 градусов. В ближайшие два дня также по прогнозу ожидается установившаяся положительная температура. По вашему распоряжению отопительный сезон может быть завершен уже 26 апреля, — обратился Александр Астахов к мэру Наталье Котовой.

— Мониторьте, — поручила глава города. — Если температура будет такая держаться, то, конечно, в среду можно заканчивать отопительный сезон.

Напомним, в ближайшие два дня прогнозируют потепление до +22 градусов.

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