«Дважды напали и залили лицо»: магнитогорцы пожаловались на неадекватных подростков с перцовыми баллончиками

Полиция проверяет информацию о нападении Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители Магнитогорска пожаловались на неадекватных подростков, которые нападают на людей с перцовыми баллончиками. В социальных сетях мужчина опубликовал пост, где рассказал, что в Ленинском районе двое парней атаковали людей. На вид им около 15-17 лет.

— Первый инцидент произошел на улице Московская, со слов пострадавшего, а следующий — спустя 30 минут около дома № 11 по улице Уральская, — рассказал Никита Суслов.

Мужчина также описал подозреваемых подростков. Один был полного телосложения, одет в серый костюм, за спиной у него висел рюкзак. Второй был тощим, одет в черную одежду.

Полиция уже отреагировала на сообщение, сейчас будет проводиться проверка.

— Уважаемые магнитогорцы, если Вы располагаете информацией о произошедшем, сообщите её по телефону дежурной части ОП «Ленинский» 23-58-85 или 102, — добавили в полиции Магнитогорска.

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