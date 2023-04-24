Наталья Котова назвала самый неубранный район Челябинска

На субботниках собрали почти 100 тыс. мешков мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закончить субботники в Челябинске планируют до 1 мая. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

— По субботникам поступило заявок на вывоз 98 тыс. мешков мусора, — сообщил вице-мэр. — Вывезли почти 70 тыс. мешков. На эту неделю план по вывозу – около 30 тысяч.

Мэр Наталья Котова предупредила, что результаты весенних субботников в городе начнут проверять уже с четверга 27 апреля.

— Нужно полностью сосредоточиться на уборке города, выйти из кабинетов, разъехаться по районам и посмотреть, что происходит, — поручила мэр главам районных администраций и их подчиненным.

Наталья Котова отметила, что пока до идеала далеко. Есть проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок.

— Нужно помочь убрать Калининский район, самый отстающий по уборке, — добавила Наталья Котова. – Понятно, что площадь большая. Но где-то под деревьями есть листва, где-то на газонах. Я думаю, работы хватит всех.

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