Медведица с детенышами вышла на трассу в Челябинской области

Медведица и медвежата ушли в лес. Фото: Маргарита Куминова в сообществе "Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область"

Жители Челябинской области ехали по трассе Касли-Кыштым и встретили там семейство косолапых. Медведица и три ее медвежонка как раз перебегали дорогу, но задержались на склоне. Плач одного из малышей оказался настолько пронзительным, что отважная женщина даже сняла видео!

Маргарита Куминова из Озерска встретила медвежью семью, когда они уже уходили подальше от трассы. Медведица и двое малышей смело забрались по склону у дороги. А вот один не смог залезть сам и стал душераздирающе плакать. Мамочке пришлось вернуться за ним, поднять за шкирку и унести в лес. А еще двое малышей посеменили за ними.

– Не дай Бог встретиться с таким семейством в лесу! Мамаша порвет напрочь, – пишет в соцсетях Василий Ломухин.

Медведицы с детенышами и правда опасны, особенно весной. Поэтому их внимание лучше не привлекать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.