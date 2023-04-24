В двух районах Челябинской области ограничат движение по трассе М-5

Ограничения снимут только в конце лета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области с 26 апреля ограничат движение на трассе М-5. Речь идет об участке с 1829-го по 1844-й километр, это дорога в Сосновском и Чебаркульском районах.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», левый проезд дороги сузят на полосу, чтобы провести ремонт. Ограничения продлятся до 20 августа.

Напомним, до начала октября каждый четверг будут перекрывать трассу М-5 в Ашинском районе.

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