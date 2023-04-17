Мэр Челябинска Наталья Котова приняла участие в посадке деревьев в «Саду камней»

Фото: t.me/chelyabushka.

Челябинский мэр первой из политиков в этом году открыла сезон собственноручной высадки деревьев, сообщает паблик «Челябушка». Благодаря личному участию градоначальницы напротив дворца спорта «Юность» появились первые 15 сосен, которые со временем создадут живую зелёную стену, огораживающую «Сад камней» от проезжей части по улице Красной.

— Остальные политики, наверняка, тоже скоро подтянутся — субботники ещё не кончились, тренд на работу вне кабинетов сохраняется, скверов с планами на озеленение предостаточно. В любом случае Наталья Котова всех опередила, причём не где-нибудь, а в локации, которая обещает стать одним из главных имиджевых проектов 2023 года — в Саду камней. Слишком долго территория была в запустении, но уже летом там сделают освещение, сухой фонтан, применят разнообразные ландшафтные фишки и даже гамаки подвесят. Поговаривают, что разрешат устраивать пикники. Атмосфера будет как на картинке, — добавляют авторы паблика. — Урбанисты ликуют, мэр выигрывает от ставки на дальнейшее благоустройство набережной, лишь бы подрядчики не подвели.