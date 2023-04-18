Для южноуральских больниц выбрали антикризисных управленцев

Фото: Минздрав Челябинской области

В южноуральском Минздраве собрали команду антикризисных управленцев для комплексного чек апа больниц и составления экономических планов по избавлению от накопившихся проблем. Об этом пишет телеграм-канал «Челябушка».

Из 50 претендентов отобраны пять лучших специалистов, врачей разного профиля: Игорь Росляков, Иван Шамин, Ксения Засекина, Ринад Шахмарданов и Ольга Федорова.

— Интересный подход к улучшению работы системы здравоохранения. Врачей для этой миссии собирали через конкурс и характеризуют команду как креативную, талантливую и яркую. То есть, немного творчества в процессе и потеряются следы скучной оптимизации, изрядно испортившей здравоохранение региона ещё до ковидной пандемии, — добавляют авторы телеграм-канала. — Именно оптимизация наградила больницы теми самыми проблемами, от которых теперь придётся избавляться антикризисным управленцам, ну, а ковидная пандемия их только обострила. Посмотрим, сработает ли подход.