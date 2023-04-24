Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов

На площади будут тренироваться творческие коллективы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске площадь Революции будут закрывать для пешеходов по вечерам 24, 25, 27 и 28 апреля. Это сделают, чтобы творческие коллективы перед Днем Победы смогли отрепетировать свои выступления. По традиции, артисты выступают на площади сразу после окончания парада 9 мая.

Как уточнили в городском управлении культуры, обходить площадь стороной челябинцам придется с 18:00 до 21:00 в дни репетиций. При этом движение машин и автобусов по проспекту Ленина останавливать не станут.

26 апреля площадь Революции, скорее всего, также будет перекрыта. На этот день запланирована репетиция торжественного построения.

Первая тренировка перед парадом уже состоялась в центре Челябинска 19 апреля. Как она проходила, смотрите в нашем фоторепортаже.

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