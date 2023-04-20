Тем, кто придёт работать на ЧТЗ, обещают компенсацию аренды квартир и проезда в транспорте

Фото: chtz.ru

У «Челябинского тракторного завода» аттракцион неслыханной щедрости — новым рабочим обещают компенсацию аренды квартир и проезда в транспорте, сообщает новостной паблик «Челябушка».

— Довольно неожиданно, как и недавнее увеличение зарплат, но объяснение этому всё же имеется: острая нужда в персонале для выполнения оборонзаказа, за который теперь строго спрашивают с руководства, — добавляют авторы канала. — Тем удивительнее наблюдать изменения, если знать, что каких-то пару лет назад предприятие было в предбанкротном состоянии и даже долги раздать не могло, не то, что «плюшки» коллективу.

Неслучайно рекрутеры называют нынешнюю ситуацию на рынке труда в Челябинской области нетипичной.

— С глубоким кадровым дефицитом и в борьбе за квалифицированных спецов ЧТЗ и ему подобные заманивают высокой оплатой, покрытием расходов, ну, а престиж заводских профессий при этом растёт автоматически, — резюмируют в «Челябушке».