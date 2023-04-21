Южный Урал — лидер по развитию промышленного туризма

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Наряду со всем негативом от имиджа промышленного региона у Челябинской области наметились и признаки благотворного влияния. Как передаёт телеграм-канал «Челябушка», в Агентстве стратегических инициатив региону дали награду за лидерство в развитии заводского туризма.

— За два года открылись экскурсии на 40 площадок, в том числе на «Турбину», «Макфу», ММК, ЧТПЗ, АИР, «Магнезит» — как говорится, выбирай — не хочу. С посещаемостью тоже порядок: до 60 тысяч визитов и цель нарастить их втрое вполне реализуема, — рассуждают авторы паблика. — Правильным было решение превратить наличие внушительного количества предприятий из минуса в плюс (теперь собираем лавры). Потому что горы и озёра — это прекрасно, но глупо параллельно не использовать свою самую сильную сторону.