В Челябинске проходят субботники

Фото: архив КП.

Этот уикенд в Челябинске, как и по всей стране, проходит под знаком субботников. Как сообщает новостной паблик «Челябушка», судя по количеству мешков с мусором, горожане откликнулись на приглашение мэрии и проявили должную активность (одобряют подобные акции более 70% опрошенных).

— Зачастую для уборки рядовые челябинцы выбирают свои дворы, а вот скверы, как правило, удел чиновников, но в этом году были и необычные смешанные варианты. Например, приведение в порядок дежурных комнат паровозных бригад в старинном здании РЖД — в компании с комитетом культурного наследия и реставраторами «Том Сойер Феста», — добавляют авторы канала. — Коллективы парламента, Минфина и Минздрава региона заметили за очисткой территорий в Саду Победы, на Алом поле и у Центрального стадиона, соответственно. Минфиновцы попутно проведали «Аллею финансистов»: бюджетной липе, доходной рябине и сбалансированному клёну как раз стукнуло пять лет. Спасибо неравнодушным — к майским праздникам Челябинск похорошеет.